بايرن ميونخ يعلن مصير تياجو وموقفه من هافيرتس

نادي بايرن ميونخ يعلن مصير لاعبه تياجو ألكانتارا من الاستمرار في صفوفه خلال الموسم المقبل، موقفه من شراء كاي هافيرتس.

كشف نادي بايرن ميونخ عن مصير لاعبه الإسباني تياجو، ألكانتارا لاعب برشلونة السابق من الاستمرار معهم في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن فترة اللاعب الإسباني في بايرن ميونخ قد انتهت.

وقال رومينيجه: "تياجو لاعب من طراز فريد، داخل وخارج الملعب، لقد تفاوضنا معه بجدية خلال الفترة الماضية من أجل البقاء".

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وأضاف: "حاولنا أن نقدم له كل ما يريده، لكن يبدو أنه يسعى لتجربة بعض الأمور المختلفة في نهاية مسيرته الكروية".

وأردف عن عرض ليفربول لضمه: "لم يحدث أن طلبه ليفربول في أي مناسبة، لكن لو أرادوا ضمه سيكون علينا التعامل معهم".

وتطرق للحديث عن صفقة كاي هافيرتس: "لدينا الكثير من الصعوبات والتحديات على المستوى المادي، حتى لو كان اللاعب يعجبنا لن نستطيع تلبية طلباتهم المادية في العام الجاري".

جدير بالذكر أن عقد تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله قد يأتي بشكل مجاني في صيف 2021.