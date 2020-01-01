بايرن ميونخ يصدم برشلونة: لن نفعل بند شراء كوتينيو

الأمر بات نهائيًا..

أعلن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن ناديه لم يقم بتفعيل بند شراء عقد فيليب كوتينيو بصورة نهائية من ناديه الأصلي برشلونة.

وكان بايرن قد استعار كوتينيو في الصيف الماضي لمدة عام، مع وجود بند للشراء بقيمة 120 مليون يورو، لكن رومينيجه أكد أن هذا البند قد انتهى.

ومن المفهوم أن إدارة النادي البافاري لم تقم بتفعيل البند نظرًا للقيمة المرتفعة وما يُعانيه عالم كرة القدم من أزمة اقتصادية بفعل كورونا، إلى جانب تقديم البرازيلي لمستويات متواضعة للغاية بالقميص الأحمر.

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رومينيجه في حديث مع دير شبيجل قال "الخيار انتهى ولم نقم بتفعليه. الآن سنخطط للموسم المقبل، وسنرى إذا ما كان لا يزال له دور يلعبه معنا أم لا".

تقارير الصحف الألمانية في الساعات الأخيرة أكدت أن بايرن قد أتم اتفاقه مع ليروى ساني، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إليهم الصيف المقبل على أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله كوتينيو، ما يؤكد مغادرته للأليانز آرينا.

تشيلسي هو أكثر الأندية الإنجليزية الطامحة في الظفر بخدمات كوتينيو، في الوقت الذي خرج اللاعب تمامًا من حسابات إدارة برشلونة، بل إن بيعه هو أحد أهم الخطوات لمجابهة الأزمة الاقتصادية الحالية المترتبة على فيروس كورونا.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 32 مباراة منذ انضمامه إلى بايرن بمختلف المسابقات، وقد سجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه تمامًا ليكون حبيسًا لدكة البدلاء بالأخص بعد وصول هانزي فليك لقيادة العملاق الألماني.