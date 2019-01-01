بايرن يدخل سباق هالاند وسالزبورج يحدد سعره

النرويجي الصغير محط اهتمام كل الكبار

أوضحت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ هو آخر الأندية الكبرى التي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج الشاب.

هالاند جذب الأنظار بأهدافه الستة حتى الآن بدوري أبطال أوروبا، متفوقاً على العدد الذي سجله كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بنفس عمره.

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وذكر الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن بايرن ميونخ يتابع موقف هالاند، وسيتحرك لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث رومانو أن سالزبورج لا يمانع بيع جوهرته النرويجية، وينتظر أن يتحصل على الأقل على 60 مليون يورو لقاء بيعه.

وأكدت عدة تقارير في إنجلترا أن يوفنتوس، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ونابولي من الأندية المهتمة بضم هالاند وتتابعه عن كثب.