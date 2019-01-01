من هو النرويجي هالاند؟ مهاجم ريد بول سالزبورج وظاهرة الموسم الحالي

انفجرت قدرات المهاجم النرويجي هالاند بشكل كبير مع ريد بول سالزبورج النمساوي هذا الموسم، مما لفت الأنظار إليه بقوة، فمن هو وما هي الأندية المهتمة بضمه؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

اعتادت جماهير كرة القدم في السنوات القليلة الأخيرة على ظهور بعض المواهب المميزة التي تقدم أداءاً استثنائياً يلفت الأنظار بكل قوة قبل أن ينتهي به المطاف بنهاية الموسم بالانتقال إلى فريق أكبر في خطوة مستحقة للغاية مكافأةً لهم على تقديم مستوى جيد وثابت على مدار عدة شهور متتالية.

حاز الثنائي الهولندي دي ليخت ودي يونج على إعجاب جميع المتابعين في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إحداهما إلى يوفنتوس الإيطالي والآخر إلى برشلونة الإسباني بعد صراع كبير مع باريس سان جيرمان، أما بالنسبة لبداية اموسم الحالي فالظاهرة الجديدة تتمثل في هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي الذي يقدم مستوى مبهر للغاية.

أصبح هالاند حديث الجميع دون استثناء بعد أن واصل تألقه في دوري أبطال أوروبا على الرغم من قلة خبرته، ليلفت الانتباه بقوة ويتم اعتاباره أكثر المواهب التي تستحق المتابعة في الموسم الحالي لمتابعة مدى تطوره، ومعرفة ما يخبئه له المستقبل والذي يصاحبه توقعات عالية جداً في الوقت الراهن.

لكن من هو إيرلينج هالاند؟ ما الذي قدمه حتى الآن مما جعل أكبر الأندية تتهافت على التعاقد معه؟ ، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

اقرأ أيضاً.. نابولي يعلق على أنباء رفضه التعاقد مع هالاند

من هو إيرلينج هالاند؟

إيرلينج هالاند هو مهاجم نرويجي ولد في مدينة ليدز الإنجليزية لأن والده "ألفي إنجي هلاند" هو مدافع سابق لفريق مقاطعة يوركشاير كما سبق له تمثيل كلا من مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست أيضاً، انضم لأكاديمية فريق براين في موسم 2015-16 ولعب للفريق الثاني "الرديف" وتمكن من تقديم أداء جيد معهم بعد أن أحرز 18 هدفاً في 14 مباراة.

تم تصعيد هالاند للفريق الأول وهو في الخامسة عشر من عمره بعد تألقه مع فريق الشباب ولكنه على غير المتوقع فشل في إثبات نفسه معهم، شارك في 16 مباراة في دوري الدرجة الثانية النرويجية ولم يسجل ولو هدف واحد، وفي شتاء 2017 أعلن مولده عن تعاقدهم معه مقابل 5 مليون يورو، وهناك تمكن اللاعب من الانطلاق مجدداً، حيث أحرز أول أهدافه في أول مبارياته معهم في إحدى مباريات الكأس.

تطور هالاند بقوة مع مولده بفضل وجود سولشار المدير الفني السابق للفريق والحالي لمانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل 20 هدفاً في 50 مباراة وحاز على جائزة أفضل لاعب صاعد في موسم 2017-18 قبل أن يلفت أنظار فريق سالزبورج النمساوي ويفضل الانضمام لهم على يوفنتوس، لأنه بحسب تصريحاته لم يكن جاهزاً للانضمام للعملاق الإيطالي في هذا التوقيت.

أعلن ريد بول سالزبورج عن تعاقده مع هالاند في صيف 2018 ولكنه لم يشارك كثيراً في موسمه الأول معهم بسبب الاعتماد بشكل كبير على مؤنس دبور الذي انتقل لاحقاً إلى أشبيلية، حيث شارك النرويجي معهم في 10 مباريات فقط في كل المسابقات طيلة الموسم نجح من خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف واحد.

وفي الموسم الحالي انفجرت قدرات هالاند بشكل كبير حيث تمكن اللاعب من إحراز 20 هدفاً في 13 مباراة فقط لعبها الفريق في كل المسابقات في الدوري النمساوي، الكأس ودوري أبطال أوروبا ليجذب انتباه أكبر الأندية بسبب إحصائياته المميزة وثباته على هذا المستوى حتى الآن.

الفرق التي لعب لها إيرلينج هالاند:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها براين 2015 - 2017 16 0 مولده 2017 - 2018 50 20 ريد بول سالزبورج 2018 - 2019 18 21

ما هي الأرقام القياسية التي حققها هالاند هذا الموسم؟ على الرغم أن هذا الموسم هو الأول الذي يتم الاعتماد فيه على هالاند بشكل كبير مع فريق سالزبورج، ولكن يبدو أن اللاعب برغم صغر سنه كان جاهزاً لمثل هذه التحديات الكبيرة مثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة، حيث سبق له الظهور في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي عندما شارك أمام نابولي. نجح هالاند في افتتاحية مباريات فريقه في دور المجموعات لذات الأذنين ضد جينك البلجيكي من دخول التاريخ بعد أحرز هاتريك في أول مشاركاته في البطولة ليكون ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في الأبطال بعد الفتى الذهبي واين روني والذي سبقه وأن فعل ذلك أمام جالاطة سراي التركي، وكذلك راؤول أسطورة ريال مدريد في مباراة فيرينتسفاروشي المجري. يعد هالاند أيضاً أسرع لاعب يصل لهدفه السادس في دوري أبطال أوروبا وذلك عقب ثلاث مباريات فقط وهو رقم قياسي من الصعب تكراره لفترة طويلة من الوقت، يكفي القول بأن ميسي احتاج إلى 17 لقاء وأن رونالدو انتظر 32 مباراة من أجل أن يسجل نفس العدد من الأهداف في نفس البطولة!. كان اسم هالاند قد لمع بقوة في الصيف الماضي في كأس العالم للشباب الذي لُعب في بولندا في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على هندوراس بنتيجة تاريخية وهي 12/0 كان قد أحرز مهاجم سالزبورج الحالي تسعة أهداف منها، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحرز هذا الكم من الأهداف في مباراة واحدة. اقرأ أيضاً.. هالاند "الوحش النرويجي"، لديه 18 هدفًا في 11 مباراة، فهل بات مستعدًا للمستوى الأكبر؟! ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيرلينج هالاند؟

لا يبدو من الغريب أن تتصارع أكبر الأندية الأوروبية على ضم هالاند بعد البداية المذهلة له هذا الموسم والذي اقترن فيها اسمه ببعض الأساطير أمثال واين روني وراؤول جونزاليس، خاصةً بعد أن تمكن من تقديم نفس الأداء المميز الذي ظهر به في الدوري النمساوي في بطولة أكبر وأصعب بمراحل وهي دوري أبطال أوروبا.

يتصدر مانشستر يونايتد سباق الأندية التي ترغب بالتعاقد معه لسببين أولهما حاجة الفريق الضرورية إلى ضم مهاجم بعد التفريط في كلا من لوكاكو وسانشيز للإنتر واعتماداً على وجود النرويجي سولشار الذي سبق له العمل معه في فريق مولده، ولكن يبقى العائق الأكبر هو كون والده لاعباًَ سابقاً للغريم مانشستر سيتي ولكن المفاجأة السارة هي اهتمام السيتزين به أيضاً!.

يضع بطل الدوري الإنجليزي في اعتباراته احتمالية رحيل البرازيلي جيسوس بسبب رغبته في لعب دقائق أكبر وهو ما يبدو صعباً حالياً في وجود مهاجم في تاريخ الفريق وهو سيرخيو أجويرو، ويعول على والده من أجل تسهيل مهمة إقناعه بالانضمام للسيتي في حال قرر الفريق التحرك لضمه بشكل رسمي.

يعتبر يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني من أبرز المتابعين للاعب حيث حاول كلا منهما التعاقد معه في وقت سابق قبل أن يقرر هالاند اختيار عرض سالزبورج لأنها كانت الخطوة الأنسب لمواصلة تطوره -على حد تعبيره-، لذا من المحتمل أن يتجدد اهتمامهما بضمه في الفترة المقبلة.

هل يحذو هالاند حذو كيليان مبابي مستقبلاً؟

أعاد تألق هالاند مع سالزبورج في هذا العمر إلى الأذهان ما فعله الفرنسي كليان مبابي مع موناكو، حيث انفجرت القدرات التهديفية لمهاجم باريس سان جيرمان الحالي بشكل كبير في سن صغير أيضاً، ولكن الفارق بينهما أن هذا الأداء الاستثنائي لمبابي تم تتويجه في نهاية الموسم بإزاحة أثرياء العاصمة من على عرش الدوري، وكذلك بالوصول لمراحلة متقدمة في الكأس ذات الأذنين.

لن يكون من الصعب تتويج سالزبورج بالدوري النمساوي الذي احتكره الفريق في السنوات القليلة الأخيرة، ولكن التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا في وجود كلا من ليفربول حامل اللقب ونابولي بقيادة المُحنك أنشيلوتي سيكون إنجازاً كافياً للإشارة إلى أن هذا الجيل استثنائي وخاصةً هالاند هداف البطولة حتى الآن، على غرار ما فعله الصربي يوفيتش الذي قاد فرانكفورت لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يتنازع كلا من برشلونة وريال مدريد على ضمه وينضم للملكي.

تختلف طريقة لعب هالاند قليلاً عن مبابي بسبب البنية الجسمانية القوية للاعب النرويجي ولكن تألقه مع فريق يلعب كرة هجومية ممتعة بقيادة الأمريكي مارش هو مؤشر على قدرة اللاعب على الانضمام لأندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يصر زملاء اللاعب على أنه أقوى وأسرع مما كانوا يعتقدون، مما يجعله مناسباً لفلسفة مدربين أمثال كلوب وجوارديولا.