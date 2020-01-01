بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ فى الجولة 31 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في أليانز أرينا

بايرن ميونخ 1 × 1 بوروسيا مونشنجلادباخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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56' تمريرات مونشنجلادباخ متواصلة، والبايرن متراجع.

54' تمريرات بين لاعبي مونشنجلادباخ في مناطق بايرن ميونخ المتراجع بغرابة.

53' أين البايرن منذ بداية الشوط الثاني؟ لا توجد إجابة.

52' كويسانس يمرر كرة لبافارد في اليمين، لكنها أطول من اللازم إلى التماس.

50' حتى الآن بوروسيا مونشنجلادباخ أفضل، والبايرن غير قادر على الوصول لمرمى سومر منذ بداية الشوط.

48' عرضية خطيييييييييييرة من اليسار عن طريق بن سبعيني يعترضها نوير ثم يتابع إبعاد الكرة بقدمه قبل أن يتابعها شتيندل.

47' مونشنجلادباخ يبدأ الشوط الثاني بنفس طريقة الشوط الأول في محاولة للتقدم.

46' بداية الشوط الثاني...

يانتشكه يدخل بدلاً من إلفيدي قبل بداية الشوط الثاني.

An entertaining game so far at the Allianz Arena! 🏟️



🔴⚪ #FCBBMG pic.twitter.com/1nyZ8rEdCa — FC Bayern English (@FCBayernEN) June 13, 2020

48' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

هكذا حول بافارد الكرة لمرمى نوير في هدف تعادل مونشنجلادباخ.

46' كيميش ينفذ الضربة الحرة بعرضية تعبر من الجميع وتصل لبيريشيتش الذي يرسل الكرة بصدره للمرمى، لكن سومر في الموعد.

45' تدخل قوي من بن سبعيني على بافارد يحصل بمقتضاه على بطاقة صفراء.

43' جنابري ينطلق بالكرة في اليمين ثم يبالغ في المراوغة فتخرج منه الكرة إلى ضربة مرمى.

42' عرضية من هيرمان من اليمين تبحث عن هوفمان في اليسار، لكن بافارد هو الأقرب.

40' بواتينج يرسل كرة عالية إلى مناطق مونشنجلادباخ، يحولها لاينر برأسه إلى سومر.

39' خطيييييييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من لوكاس من اليسار يحولها كويسانس برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

🇩🇪 #BayernGladbach

🎯 1-1 | 37e ⏱



💥 Le CSC de Benjamin Pavard qui relance le Borussia Mönchengladbach !!! — RMC Sport (@RMCsport) June 13, 2020

37' هيرمان انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية أرضية اعترضها بافارد فخادعت الكرة نوير وعبرت للشباك من على يساره.

37' جوووووووووووووووول لبوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق بافارد بالخطأ.

37' هيرمان يرسل عرضية من اليمين يبعدها بواتينج.

35' تمريرة خاطئة من كيميش تتسبب في وصول الكرة لهيرمان الذي يمرر الكرة لهوفمان فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

34' بايرن ميونخ يخترق حصار بوروسيا مونشنجلادباخ في هذه الأثناء.

32' عرضية من اليسار عن طريق بن سبعيني يبعدها الدفاع البافاري.

30' كرة عالية في عمق منطقة جزاء بايرن ميونخ ينطلق لها إمبولو، لكن نوير يشتتها من أمامه.

28' استحواذ لعناصر مونشنجلادباخ وتراجع لبايرن ميونخ في هذه الأثناء.

26' تمريرات خلفية بين عناصر مونشنجلادباخ حتى وصلت الكرة لسومر الذي مررها بشكلٍ خاطئ إلى زيركزي أمام منطقة الجزاء، فحول المهاجم الشاب الكرة إلى الشباك الفارغة دون تردد.

26' جوووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق زيركزي.

25' لاينر أرسل عرضية من اليمين حولها إمبولو برأسه للمرمى فاعترض نوير الكرة، لكنها عادت لإمبولو الذي أرسل تسديدة بيمناه خرجت بغرابة إلى ضربة مرمى.

25' يا إلهي! ماذا أضعت يا إمبولو

23' لوكاس يصطدم ببن سبعيني في المنطقة فيوقف الحكم اللعب لعلاج الثنائي.

22' لوكاس أرسل عرضية أرضية تركها بيريشيتش تعبر لزيركزي الذي ممرها لعمق المنطقة فاعترض جينتر الكرة لكنها ابتعدت عنه ووصلت للوكاس المتقدم في العمق، فأرسل تسديدة من مواجهة سومر الذي طار لها وأبعدها ببراعة.

22' ياربااااااااااااااه، سومر يتألق ويحرم بايرن من هدف محقق.

22' جنابري يحاول التوغل في اليمين، لكن هوفمان يفتك الكرة.

21' جينتر يرسل كرة عالية في اليمين لكن بعيدة بدون عنوان إلى ضربة مرمى.

20' لاينر يمرر كرة أرضية ينطلق لها هيرمان في سباق سرعة مع لوكاس، لكن تسلل على هيرمان.

18' تمريرات بين لاعبي مونشنجلادباخ في الخلف بدايةً للهجوم.

17' الحكم يعود للفيديو ومن ثم يلغي الهدف..

16' إمبولو يرسل بينية رائعة تضع هوفمان في مواجهة نوير، فيرسل تسديدة أرضية تعبر للشباك من على يمين حارس البافاري.

16' جووووووووووووووول أول لبوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق هوفمان.

14' ألابا يرسل كرة عالية أمامية تبحث عن زيركزي، لكن الكرة تعبر بعيدة عن الجميع.

13' حتى الآن لا خطورة حقيقة من الفريقين.

11' عرضية رائعة من كيميش يقابلها بيريشيتش بتمهيد الكرة بصدره لكويسانس الذي يرسل تسديدة يسارية قوية، لكن إلى ضربة مرمى.

10' تورام يخرج بداعي الإصابة ويدخل إمبولو بدلاً منه.

9' تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في الخلف، وضغط قوي على حامل الكرة من مونشنجلادباخ.

8' تورام يعود لأرضية الملعب في هذه الأثناء.

7' ماركوس تورام يخرج من الملعب لاستكمال العلاج، والحكم يشير إلى استئناف المباراة.

5' الكرة تتحول لمونشنجلادباخ وتصل للاينر الذي يرسل عرضية ارضية يحاول تورام استلامها، لكن الكرة تعبر منه ويصاب بالتواء ويسقط على الأرض.

3' عناصر بايرن ميونخ يتناقلون الكرة في الخلف في محاولة لتهدئة ثورة مونشنجلادباخ.

2' ضغط قوي من بوروسيا مونشنجلادباخ مع بداية المباراة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:

يبدأ المدرب ماركو روزه بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

يان سومر

رامي بن سبعيني - ماتياس جينتر - نيكو إلفيدي - ستيفان لاينر

فلوريان نيوهاوس - كريستوف كرامير

يوناس هوفمان

ماركوس تورام - لارس شتيندل - باتريك هيرمان

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-2-3-1)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-2-3-1

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

ليون جورتيسكا - جوشوا كيميش

إيفان بيريشيتش - ميكائيل كويسانس - سيرج جنابري

جوشوا زيركزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني من هنا

ليفاندوفسكي هو هداف الدوري حتى الآن، وهو غائب عن مباراة اليوم.

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العملاق البافاري وضع القدم الأول لضمان لقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي، حيث يأتي في صدارة ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين بوروسيا دورتموند ، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية المنافسات.

بينما يُعد مونشنجلادباخ أحد أهم وأبرز الأندية هذا الموسم في الدوري الألماني ، إذ تألق ماركو روز منذ توليه قيادة الأحصنة السوداء وجعلهم يعودون للتنافس على المراكز الأوروبية بعد موسم ماضي سيئ للغاية مع ديتر هيكينج.

تحمل المباراة أيضًا طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة هانزي فليك، حيث هُزموا ذهابًا على يد كتيبة روز بهدفين مقابل هدف في بوروسيا بارك، وتُريد الآن أن ترد الصاع لجلادباخ بفوز يجعلهم في حاجة لفوز وحيد من 3 مباريات بعدها لإعلانهم أبطالًا للبوندسليجا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 31 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب أليانز أرينا.