كوفاتش يلمح إلى تغيير خططي في بايرن ميونخ

كيف يلعب البافاري الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لمح نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أنه قد لا يضم لاعبين إضافيين في هجوم الفريق ويتجه لتغيير الرسم التكتيكي الموسم المقبل.

وارتبط بايرن ميونخ بالتعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، أو عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، لتدعيم مركز الجناح الصيف الحالي

ريبيري: بايرن ميونخ يحتاج لتعويضي.

وقال كوفاتش مع "كيكر": "إذا لم نتعاقد مع لاعب جناح إضافي، قد أتحول للعب بخط خلفي يتكون من ثلاثة وظهيرين متقدمين للأمام".

وتعود كوفاتش في فترته مع إينتراخت فرانكفورت على اللعب بخطة 3-5-2 أو 3-4-3، ولكن استخدم أسلوب 4-3-3 مع بايرن العام الماضي.

ولا يملك بايرن حالياً في مركز الجناح إلا الثنائي كينجسلي كومان وسيرجي جنابري بعد رحيل آريين روبن وفرانك ريبيري.

وتعاقد بايرن مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافار لتدعيم خط الدفاع، ويمكنهما اللعب بالخط الخلفي أو مركز الظهير كما مع فرنسا.