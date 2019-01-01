ريبيري: بايرن ميونخ يحتاج لتعويضي

بايرن يجدد الدماء هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ السابق، أن فريقه بحاجة لصرف الأموال وتدعيم الفريق، وخصوصاً في مركز الجناح بعد رحيله.

ورحل ريبيري عن بطل البوندسليجا بعد نهاية الموسم المنصرم وانتهاء عقده رسمياً مع بايرن ميونخ.

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وقال ريبيري مع "بيلد": "بايرن يحتاج للجودة، ولذا عليه صرف الأموال، أنا أتابع ما يقوم به الفريق بالسوق عن كثب".

وأكمل: "سيرجي جنابري وكينجسلي كومان بمفردهما لا يكفيان لدخول الموسم الجديد، وصول ساني سيدفع الفريق للأمام".

وواصل ريبيري: "ساني يملك المهارات والسرعة ويمكنه اللعب يميناً أو يساراً، أريد معرفة إذا ما كان سيختار بايرن والعودة للبوندسليجا".

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وحول مستقبله الشخصي: "ربما يستدعيني بايرن مجدداً إذا لم يجد أحد، ولكن لا، بجدية، فصل بايرن تم إغلاقه في مايو بشكل رائع بالنسبة لي".

وختم: "تلقيت عدة عروض في أوروبا، أنا أفكر في عائلتي وأطفالي، بايرن كان بيتي الثاني، والرحيل أمر صعب".

يذكر أن التقارير أشارت لتلقي ريبيري عروضاً من شيفيلد يونايتد، وأندية خليجية وأسترالية.