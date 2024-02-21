بعد كابوس مبابي.. قرار برشلونة يهدد سان جيرمان بضربة جديدة!

هل يرحل نجم آخر؟

تتزايد الشكوك حول مشروع باريس سان جيرمان خلال السنوات المقبلة، بعدما أعلن النادي رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البرازيلي ماركينيوس قائد سان جيرمان، مرشح للرحيل عن حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضافت: "قرار برشلونة عدم بيع مدافعه رونالد أراوخو إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل، دفع النادي البافاري إلى التوجه صوب ماركينيوس".

وأوضحت أنه "على الرغم من الأزمة المالية في برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني يرى أن أراوخو أحد العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا".

وبناء عليه، وجه بايرن ميونخ أنظاره صوب صاحب الـ29 عامًا، والذي يخوض موسمه رقم 11 مع بي إس جي.

وختمت: "بالفعل، بدأ البايرن في جس نبض ممثلي ماركينيوس، لكن المحادثات لم ترتق بعد للجدية، علمًا بأن اللاعب يتطلع للعروض المقدمة إليه من الدوري الإنجليزي الممتاز".