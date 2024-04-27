يعرج ويضع ضمادة.. ضربة كبرى لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد!

هل يغيب؟

تلقى بايرن ميونخ ضربة كبرى، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب نجم الدفاع البافاري ماتيس دي ليخت، خلال فوز البايرن على آينتراخت فرانكفورت (2-1) اليوم السبت في البوندسليجا، ما يهدد بمشاركته في المباراة الأهم أمام ريال مدريد.

وقال كيري هاو، الصحفي في "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة إكس: "هناك شكوك حول مشاركة دي ليخت في مباراة ذهاب نصف النهائي ضد ريال مدريد".

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ونقل هاو عن دي ليخت قوله: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا"، مشيرًا إلى أن النجم الهولندي غادر الملعب وهو يعرج ويضع ضمادة على ركبته اليمنى.

وخسر بايرن ميونخ لقب البوندسليجا لصالح باير ليفركوزن، ويقاتل من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال، كي لا يخرج بموسم صفري بعدما فقد الكأس والسوبر الألماني.