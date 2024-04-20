بايرن ميونخ يؤكد الاقتراب من خليفة توخيل.. ويرد على سؤال بشأن زيدان!

هل يتحدث الإنجليزية؟

أكد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حقيقة اقتراب النادي البافاري من الاتفاق مع المدرب الجديد، خلفًا لتوماس توخيل، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن بايرن ميونخ اقترب من الاتفاق مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لتولي المهمة الفنية للفريق الألماني.

وقال إيبرل، في تصريح لـ"سكاي سبورتس": "أستطيع أن أقول إن بحثنا عن مدرب جديد وصل المراحل النهائية، يجب أن يتحدث المدرب الإنجليزية بالطبع، وليس بالضرورة الألمانية".

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وعندما سئل عما إذا كان زيدان يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، أجاب إيبرل: "لا أعرف ما إذا كان يتحدث الإنجليزية أم لا".

ويقاتل بايرن ميونخ لعدم الخروج بموسم صفري، بعدما خسر الدوري والكأس والسوبر المحلي، إذ تنتظره مواجهة نارية مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.