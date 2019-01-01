رادوي يُرشح لاعب وسط روماني للهلال وبوتيا في خطر

اول أنطوان صاحب الـ 28 سنة الذي يلعب في مركز خط الوسط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترشيح المدير الفني الروماني ولاعب الهلال السابق ميريل رادوي المدرب الحالي للمنتخب الروماني تحت 21 عامًا أحدى اللاعبين لنادي الهلال.

رادوي يمتلك تاريخًا رائعًا مع نادي الهلال، حيث كان قد لعب له من قبل أكثر من موسم وحقق العديد من البطولات والإنجازات.

التقارير أشارت إلى أن رادوي رشح اللاعب باول أنطوان صاحب الـ 28 سنة الذي يلعب في مركز خط الوسط وصاحب أداءً فنيًا مميزًا مع المنتخب الروماني.

ويُعد اللاعب حاليًا على قوائم نادي كريليا سوفياتوف سمارا الروسي، وقد يكون لتواجد المدير الفني رازفان لوتشيسكو دورًا في هذه الصفقة.

رازفان لوتشيسكو : هدفي فك عُقدة الآسيوية مع الهلال كما فعلتها مع باوك

يُذكر أنه في حال التعاقد مع اللاعب قد يحل بدلاً من المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، الذي من المُقرر حسم مصيره نهاية معسكر التدريب المُقام حاليًا في النمسا.