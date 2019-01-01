رازفان لوتشيسكو : هدفي فك عُقدة الآسيوية مع الهلال كما فعلتها مع باوك

الجماهير تُطالبه بتحقيق دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي عن طموح الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية 2019.

وقال المدرب الفني الجديد لنادي الهلال في تصريحات للعربية أن الجماهير تُطالبه بتحقيق دوري أبطال آسيا، وبالتأكيد يُعد هذا الأمر تحديًا كبيرًا.

وأوضح أنه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الفريق، مسترجعاً قصة إنهاء غياب باوك اليوناني عن لقب الدوري والتي استمرت 30 عاماً.

كاريلو عبر إنستقرام "العودة إلى العائلة💙"



(📸: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/2Pjtutrqou — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

وسرد القصة قائلاً : "عندما وصلت إلى باوك اليوناني كان الجمهور يطالبني بتحقيق الدوري الذي لم يتحقق منذ 30 عاماً، واليوم في الهلال يطالبونني في آسيا".

وعن أهدافه مع الزعيم أوضح : "أهدافي في تدريب الهلال واضحة، بناء فريق بذهنية قوية ومواصلة التدريبات وتحليل مبارياتنا والمنافسين".

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وأنهى المدير الفني : "أعد جماهير الهلال بأن الفريق سيحارب وسيكون جاهزاً ليركض لاعبوه في الميدان، ونحتاج بعض الحظ فقط، لأن كرة القدم مثل الحياة".