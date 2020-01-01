بالوتيلي يكشف سبب احتفاله بقميص "لماذا أنا دائماً"

القصة تعود أحداثها إلى 2011 عندما كان لاعباً في مانشستر سيتي

كشف ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا الإيطالي الحالي، ومانشستر سيتي الأسبق، عن سبب احتفاله الشهير بالقميص الذي كُتب عليه "لماذا أنا دائماً".

في أكتوبر 2011، عندما كان بالوتيلي لاعباً لمانشستر سيتي فاز معه فريقه على مانشستر يونايتد بستة أهداف لهدف، وفي تلك المباراة سجل هدفاً، بعدها أشهر قميصاً مكتوب عليه عباراته الشهيرة.

المهاجم صاحب الـ 29 عاماً، أجري حواراً صحفياً اليوم، مع صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت تحدث فيه عن تلك الواقعة.

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وقال بالوتيلي في حواره الصحفي: "ليلة المباراة حدث حريقاً كبيراً في منزلي، ولكني لم أكن في المنزل حينها".

وواصل: "الحريق استغرق 10 رجال إطفاء مع اجهز تنفس لإخماد الحريق بالرغم من أنني لما أكن في المنزل، وفي النهاية قمت بدفع 400 ألف إسترليني إصلاحات".

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مشاكل المهاجم الإيطالي، لا تتوقف، وتطرق هذه المرة لإيضاح أزمة جديدة حدثت ولكنه في إيطاليا في مدينة بادوا.

وقال: "البعض اتهمني بأنني كنت أسهر في بادوا، وتسببت في حادث قيادة في المساء، ولكن أنا لم أكن في تلك السيارة".

وأضاف: "بالفعل أنا كنت في بادوا أتناول العشاء مع الأصدقاء ولكن لم يكن هناك مران في صباح اليوم التالي، ولكن ذهبت للنادي على أي حال".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هل تريدون معرفة ما هو الصحيح؟، الصحيح هو أن تسألوني لتحصلوا على المعلومات ولا تخلقوا فضائح".