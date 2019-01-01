بالوتيلي يضع شرطاً غريباً للانتقال إلى فلامينجو

بالوتيلي بين إيطاليا والبرازيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن المفاوضات بين المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ونادي فلامينجو البرازيلي تعثرت بسبب الطلبات التي وضعها اللاعب.

وتحدثت التقارير في إيطاليا الأربعاء أن بالوتيلي في الطريق للانتقال إلى بريشيا، وأن الاتفاق وشيك ليلعب مع فريق مدينته.

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وقالت "آس" إن بالوتيلي اشترط على فلامينجو أن يضم أخيه إينوك للفريق الرديف، وأن يلعب على الأقل عشر مباريات في الموسم.

وأضاف التقرير أن بالوتيلي طلب عقداً لموسمين مع النادي البرازيلي يتقاضى في العام الواحد أربعة ونصف ملايين يورو.

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في المقابل، ذكرت "لاجازيتا" أن مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني شجع بالوتيلي على قبول عرض بريشيا حتى يبقى تحت أنظاره.

وكانت آخر محطات بالوتيلي مع مارسيليا في النصف الثاني من الموسم الماضي.