بالوتيلي يرفض فيرونا بسبب العنصرية

النجم الإيطالي بلا نادي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن ماريو بالوتيلي، نجم إنتر وميلان السابق، رفض الانتقال لصفوف فيرونا بسبب العنصرية.

وتلقى بالوتيلي عرضاً من فيرونا لضمه مجاناً في الأيام الماضية نظراً لكونه ليس مرتبطاً مع أي نادي بعد انتهاء عقده مع مارسيليا يونيو الماضي.

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وذكرت "لا ريبوبليكا" أن سوبر ماريو رفض عرض فيرونا لسببين، الأول هو نظراً لأصوله من مدينة بريشيا والعداوة مع فيرونا.

أما السبب الثاني هو علمه بوجود رفض من جماهير فيرونا لوجود أي لاعب ملون في صفوف الفريق، بالإضافة لواقعته السابقة مع جمهور المدينة.

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وتعرض بالوتيلي للعنصرية من جماهير كييفو بفيرونا عام 2010 في زيارته للمدينة رفقة إنتر.

وتدرب كاسانو في الأيام الماضية رفقة بريشيا الذي أبدى هو الآخر استعداده للتعاقد معه حال تخفيض راتبه.