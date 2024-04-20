"إنه جنون".. بالمر: ما فعلته مع هالاند يجعلني أضحك!

نجم تشيلسي لا يصدق!

تحدث كول بالمر، نجم تشيلسي، عن إنجازه الكبير بمعادلة سجل إرلينج هالاند، ليتواجد على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم بالمر، الذي انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي من مانشستر سيتي، مستويات هائلة هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا في البريميرليج، معادلًا رصيد هالاند لمانشستر سيتي.

وإجمالًا خاض بالمر 38 مباراة مع تشيلسي، وساهم بالفعل في 36 هدفًا، إذ سجل 23 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

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وردًا على سؤال حول معادلة أهداف هالاند في البريميرليج، قال بالمر في تصريح لشبكة beIN SPORTS: "هذا يجعلني أضحك لأكون صادقًا، لم أفكر أبدًا، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كنت ألعب معه، أنني سأكون على نفس الأهداف مثله، خاصة مع ما كان يفعله في الدوري الموسم الماضي. إنه جنون".

ويقود بالمر هجوم تشيلسي في مواجهة مانشستر سيتي اليوم السبت بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يغيب هالاند بداعي الإصابة.