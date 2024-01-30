بالسيناريو الصعب.. السعودية تسقط أمام كوريا وتودع البطولة الآسيوية

معتز الجمال
Salem Al dawsari Saudi South Korea Asian Cup 2023Getty
Saudi ArabiaSouth KoreaSaudi Arabia v South Koreaكأس آسيا

ركلات الترجيح تضيع الحلم السعودي!

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ودع المنتخب السعودي كأس أمم آسيا بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي مساء اليوم الثلاثاء على استاد "المدينة التعليمية"، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم آسيا (قطر 2023).

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وكان الأخضر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار بهدف نظيف في الوقت الأصلي، لكن الشمشون الكوري باغته بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+9، ليذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي والذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

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المباراة التالية

وسجل للسعودية عبد الله هادي رديف في الدقيقة 46، قبل أن يتعادل تشو كيو سيونج في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي ركلات الترجيح، أهدر كل من سامي النجعي وعبد الرحمن غريب الضربتين الثالثة والرابعة للأخضر، بينما تمكن المنتخب الكوري من تسجيل جميع الكرات.

بهذا الفوز، يضرب المنتخب الكوري موعدًا مع منتخب أستراليا يوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، على استاد الجنوب في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

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