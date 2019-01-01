بالرغم من الفوز بثلاثية أرقام سلبية لأرسنال أمام وست هام

الشوط الأول كان سلبياً من الفريق اللندني

شهدت مباراة أرسنال ووست هام، تحقيق الجانرز بعض الأرقام السلبية، خاصة في الشوط الأول.

وتمكن أرسنال من تحقيق فوزاً هاماً على وست هام، بثلاثة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

شوط المباراة الأول، انتهى بخسارة أرسنال بهدف نظيف، قبل يقلب النتيجة في أقل من عشر دقائق بالشوط الثاني.

وفي آخر 27 مباراة للجانرز بالدوري الإنجليزي، لم يخرجوا بشباك نظيفة إلا في مباراتين فقط منذ الموسم الماضي.

ولأول مرة هذا الموسم، أنهى أرسنال الشوط الأول، دون أن يسدد على مرمى الخصم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 22 في المركز التاسع في جدول الدوري، وبفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

جدير بالذكر أن أرسنال سيستضيف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث من البريميرلج، الجولة القادمة والمقرر إقامتها يوم الأحد 15 ديسمبر.