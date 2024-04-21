بالأرقام.. سواريز "صانع سعادة" ميسي في برشلونة وإنتر ميامي!

المباراة الأخيرة خير دليل

منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي فوزًا كبيرًا على ناشفيل بنتيجة (3-1) الليلة الماضية، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي هدفين في مرمى ناشفيل، أحدهما من صناعة النجم الأوروجوائي لويس سواريز، ليعزز من رقمه كأفضل مقدم تمريرات حاسمة للنجم الأرجنتيني على الإطلاق.

وحسب شبكة أوبتا، فقد قدم سواريز ليلة أمس التمريرة الحاسمة رقم 50 لميسي في مسيرتهما معًا (برشلونة وإنتر ميامي).

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ويتقدم سواريز في قائمة أكثر صانعي الأهداف لميسي على كل من "ألفيش (42) وإنييستا (37) وتشافي (31) وبيدرو (25)".

وتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية في بطولة الدوري الأمريكي مؤقتًا برصيد 18 نقطة، متفوقًا على نيويورك ريد بولز بفارق نقطتين، والمتبقي له مباراة.