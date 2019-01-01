رسميًا - باستيان شفاينشتايجر يعتزل كرة القدم

باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد السابق يعلن الاعتزال بشكل رسمي ونهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم الألماني باستيان شفاينشتايجر لاعب فريق مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ السابق اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب شفاينشتايجر: "أعزائي الجماهير لقد حان الوقت الآن، سأنهي مسيرتي الكروية بنهاية الموسم الجاري، وأريد أن أوجه شكري لكم وللأندية التي لعبت فيها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير والمنتخب الألماني".

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وأضاف: "لقد جعلتم تلك الفترة من عمري مذهلة بالنسبة لي، وبكل تأكيد أريد أيضًا أن أشكر زوجتي آنا إيفانوفيتش وعائلتي على الدعم الدائم".

وأكمل: "توديع كرة القدم يمنحني شعورًا بالحنين، لكنني في نفس الوقت متطلع للتحدي الجديد الذي ينتظرني بعد ذلك، سأظل مخلصًا لكرة القدم، أنتم دومًا في قلبي".

جدير بالذكر أن مسيرة شفاينشتايجر كانت قد شهدت نجاحات وتتويجات عديدة من دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس العالم ولم يغب عنها سوى لقب كأس أمم أوروبا مع المانشافت.