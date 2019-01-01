بافارد يوضح موقف لوكاس هيرنانديز من أزمة فرنسا وبايرن ميونخ

بنيامين بافارد نجم بايرن ميونخ يوضح موقف زميله في الفريق لوكاس هيرنانديز من أزمة ضمه للمنتخب الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بنيامين بافارد نجم دفاع بايرن ميونخ أن زميله في الفريق ومواطنه لوكاس هيرنانديز يعد في حالة جيدة تسمح له باللعب للديوك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن اللاعب طالما جاء للمنتخب فهذا يعني أن حالته البدنية جيدة ويستطيع اللعب.

وقال بافارد: "طالما جاء لوكاس هيرنانديز لهنا فهذا يعني أنه في حالة بدنية مناسبة، كل ما في الأمر أن بايرن أراد عدم المخاطرة به".

لوكاس هيرنانديز يفجر أزمة جديدة بين بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا

وأضاف: "لقد أخبرني أن كل شيء على ما يرام، لكن في النهاية ما حدث بين بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا ليست مشكلتي".

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا عقب أن طالب النادي الألماني الديوك بعدم ضم هيرنانديز لحاجته للتعافي.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يواجه أيسلندا وتركيا هذا الشهر في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.