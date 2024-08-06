باريس 2024.. طرد لاعب يوناني من القرية الأولمبية بسبب تعاطي المنشطات!

ليس الحالة الأولى..

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية، اليوم الثلاثاء، طرد أحد الرياضيين اليونانيين من القرية الأولمبية واستبعاده من دورة ألعاب باريس 2024، بعدما ثبت تعاطيه موادًا محظورة.

وأبلغت وكالة مكافحة المنشطات اليونانية البعثة المتواجدة في باريس واللاعب بقرار إبعاده، علمًا بأنه لم يتم الكشف عن اسم اللاعب أو رياضته.

وظهرت عينة بعض الرياضيين إيجابية للمنشطات في أولمبياد باريس، ويأتي على رأسهم النيجيرية سينثيا أوجونسميلور التي حصدت الميدالية البرونزية في ألعاب الكومنولث، وبطلة الملاكمة في دورة الألعاب الإفريقية.

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كما ظهرت إيجابية فحص المنشطات للاعب الجودو العراقي سجاد صحن، قبل يوم واحد من انطلاق الأولمبياد.

وحصدت بعثة اليونان 6 ميداليات في أولمبياد باريس حتى الآن، بواقع ميدالية واحدة فضية و5 ميداليات برونزية.