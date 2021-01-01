باريس يستعيد نجمه قبل موقعة برشلونة

مباراة مرتقبة بين العملاقين

أعلن مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عن قائمة الفريق التي ستواجه برشلونة لحساب ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتسافر البعثة ظهر اليوم إلى إسبانيا لخوض المباراة المقررة مساء الثلاثاء، وينتظر أن تقوم بحصة تدريبية في "كامب نو" ثم سيكون هناك المؤتمر الصحفي للمباراة.

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وأعلن المدير الفني الأرجنتيني عن القائمة المسافرة والتي شهدت استمرار غياب الثنائي نيمار وأنخيل دي ماريا بداعي الإصابة.

وشهدت القائمة عودة النجم الإيطالي ماركو فيراتي بعد تعافيه من الإصابة، والذي غاب في الانتصار الأخير على نيس لحساب الدوري الفرنسي.

ولم يتضح بعد موقف فيراتي من المشاركة أساسياً في المباراة، وترجح التقارير الفرنسية إمكانية استمرار يوليان دراكسلر في التشكيل الرئيسي.

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ولعب بوتشيتينو اللقاء الأخير بخطة 4-4-2 تحولت في الشوط الثاني إلى 4-3-3، والتي توقع الإعلام الفرنسي أن تكون المستخدمة أمام برشلونة.

ويُلعب لقاء الذهاب في برشلونة بين الفريقين مساء الثلاثاء، بينما تقام العودة بعد أسبوعين في باريس لتحديد من يعبر لربع نهائي البطولة القارية.