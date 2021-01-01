هتافات معادية وسباب .. جمهور باريس يشعل الأجواء قبل لقاء برشلونة

أجواء ساخنة قبل موقعة الأبطال

شجع جمهور باريس سان جيرمان فريقه على طريقته الخاصة قبل اللقاء المرتقب منتصف الأسبوع أمام برشلونة لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

بي إس جي يحل ضيفاً الثلاثاء القادم على ملعب "كامب نو" في برشلونة لحساب ذهاب مواجهات دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.

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وتواجدت مجموعة كبيرة من جماهير الفريق الباريسي أمام مقر التدريبات الخاص بالنادي في العاصمة الفرنسية واعترضت طريق اللاعبين أثناء الدخول.

ورفعت الجماهير لافتات تسب برشلونة ورددت هتافات معادية للنادي الكتالوني، كما قامت بإشعال الألعاب النارية وسط تواجد أمني مشدد.

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وأشارت الصحف الكتالونية إلى الأحداث الساخنة في باريس وقالت إن السبب هو فشل الفريق الفرنسي في العبور أمام برشلونة في ثلاث مناسبات سابقة، بالإضافة لأزمة نيمار.

اللاعب البرازيلي الذي سيغيب عن اللقاء المقبل حاول قبل عام العودة لصفوف ناديه القديم، ولكن فشلت الصفقة، مما جعل بعض الجماهير الفرنسية تشكك في علاقته ببي إس جي.

ويسافر بي إس جي غداً إلى إسبانيا للتدرب وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قبل يوم من موعدها.