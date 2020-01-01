باريس يساوي مبابي بميسي ورونالدو بسبب ريال مدريد

مهمة صعبة أمام النادي الإسباني للحصول على خدمات مبابي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإغلاق جميع الأبواب أمام ريال مدريد، من أجل التعاقد مع مهاجمه كيليان مبابي بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

زين الدين زيدان مدرب ريال يعتبر من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، وهناك رغبة شديدة من فلورينتينو بيريز رئيس النادي الإسباني للحصول على خدماته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس يحضر لتقديم عرضاً مالياً ضخماً على مبابي، من أجل إقناعه برفض أي فرصة للانضمام إلى ريال.

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وأوضحت أن النادي الفرنسي سيعرض على اللاعب راتب خيالي يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم بعد الضرائب، ليصبح من أعلى اللاعبين أجراً في العالم.

وفي حالة موافقة مبابي على هذا العرض، سيصبح متساوياً مع الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ونظيره ليونيل ميسي في برشلونة، في رفض واضح من إدارة باريس للتخلي عن صاحب الـ21 سنة.

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وقال مصدر داخل باريس للصحيفة:"لا يريدون التخلي عن مبابي قبل مونديال قطر 2022 لأنها ستكون مشكلة كبيرة لهم، الأمور لن تكون سهلة على ريال مدريد".

يذكر أن مبابي يرتبط بعقد مع باريس حتى صيف عام 2022، ويتقاضى راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو، وهو ما يزيد بـ3 مليون يورو فقط عن أول راتب له بعد الرحيل عن موناكو في 2017.