باريس يريد خطف مهندس صفقات ليفربول!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى نادي باريس سان جيرمان للتخلي عن المدير الرياضي الحالي للنادي ليوناردو أراوخو.

حيث كانت قد وجهت له الانتقادات من جانب جماهير الفريق العاصمي بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "التلجراف" فإن إدارة باريس تسعى لجلب المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول مايكل إدواردز.

لماذا يغادر ليوناردو؟

أصبح مستقبل ليوناردو في حديقة الأمراء موضع شك كبير بعد فاشل آخر في دوري أبطال أوروبا يعد المدير الرياضي فيه أحد الملامين.

حيث عبرت الجماهير عن غضبها من سياسة تعاقدات النادي في السنين الأخيرة، معتبرة أن صفقة نيمار لم تكن ناجحة كما كان متوقع، وأن قدوم ميسي عليه علامات استفهام.

وكان قد خرج باريس سان جيرمان من البطولة الأوروبية الأعرق بعد أن خسر 3-2 في مجموع المباراتين أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

وهي الهزيمة التي تعجل من خروج المدير البرازيلي من منصبه في النادي الفرنسي بعد تلك السنوات التي قضاها وهو يحاول في أن يحسن منظومة الفريق.

البديل القادم

سيغادر إدواردز ليفربول في نهاية الموسم، وبحسب التقرير فإنه يعد أبرز المرشحين لخلافة ليوناردو، نظرًا لما قدمه من نجاحات مع منظومة الريدز في السنين الأخيرة.

الأمريكي الذي أشرف على فترة من النجاح الملحوظة خلال فترة عمله التي امتدت 11 عامًا في آنفيلد، يعد هو الهدف الأول لإدارة باريس في الوقت القادم.

حيث ساعد في إحضار المدرب يورجن كلوب إلى النادي وقاد التعاقدات مع لاعبين مثل محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وساديو ماني.

كما توسط إدواردز في صفقة بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني مع برشلونة لبيع فيليب كوتينيو في يناير 2018 وتأكد من حصول ليفربول على رسوم كبيرة من بيع مجموعة من اللاعبين الآخرين.

فمن الوارد أن تتغير سياسة باريس في صرف المبالغ فيه في السنين القادمة، إلى طريقة أكثر عقلانية مع المدير الرياضي الجديد.

اقرأ أيضًا..

أمريكا تنادي والمونديال عقبة .. ماذا يفعل ميسي الموسم المقبل؟

حكم الكلاسيكو: فأل خير لريال مدريد والعكس لبرشلونة!

معاناة مع الصينيين وفقدان ميسي .. تشيلسي وأندية عانت مع أزمات طاحنة