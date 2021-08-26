باريس يرضخ للضغط.. ومبابي على بُعد خطوة من مدريد

مبابي يقترب أكثر وأكثر من الانتقال إلى ريال مدريد.

أصبحت صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي ريال مدريد الإسباني وشيكة للغاية، بعد شد وجذب بين الناديين في الأيام الأخيرة.

باريس سان جيرمان رفض عرضًا أوليًا من ريال مدريد وصلت قيمته إلى 160 مليون يورو، ليرد النادي الملكي بعرض محسن.

ويبدو أن رغبة مبابي في ارتداء قميص ريال مدريد، ورفضه القاطع لكل عروض التجديد من باريس سان جيرمان هي ما ستجعل الصفقة وشيكة الحدوث، ومن المتوقع إتمامها خلال الساعات القليلة القادمة.

ما هو عرض ريال مدريد الجديد لضم مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن العرض المحسن الذي قدمه ريال مدريد في محاولته لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدماته تبلغ قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، عبارة عن 170 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان في طريقهم لقبول العرض، بمجرد أن يتحققوا ان الحل الوحيد للوضع هو إتمام الصفقة، مع قرار حاسم من مبابي بالانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو".

ما هو الموعد المتوقع لإعلان ريال مدريد عن صفقة مبابي؟

صحفية "ماركا" أكدت أنه من المنتظر أن يظهر مبابي في العاصمة الإسبانية يوم الجمعة للإعلان الرسمي عن الصفقة، قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ما هي دوافع مبابي للتوقيع مع ريال مدريد؟

أصبح من المنتظر أن يعلن باريس سان جيرمان قبوله لعرض ريال مدريد لضم مبابي في الساعات القليلة القادمة، حيث تصرف النادي الملكي كما ينبغي في الصفقة.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان واضحًا جدًا في أن مبابي يجب أن يكون حجر الأساس في مشروع "الميرنجي" وهو الشيء الذي كان يبحث عن الفرنسي الدولي، ولم يجده في باريس سان جيرمان.

وجاء تعاقد باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ليجعل ترتيب أهمية مبابي يتراجع أكثر في نادي العاصمة الفرنسية، بعد الأرجنتيني بالطبع وزميله البرازيلي نيمار.

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