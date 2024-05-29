قبل الرحيل.. 98 مليون يورو تفاقم أزمة مبابي والخليفي!

ماذا يحدث خلف الكواليس؟

تفاقمت أزمة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مع ناصر الخليفي رئيس النادي، في ظل إعلان اللاعب رحيله بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "انفصال الطرفين لن يكون سهلًا على ما يبدو، فالإدارة لم تستوعب حتى الآن مسألة رحيل نجم الفريق مجانًا".

وأضافت: "النادي لم يدفع لكيليان مستحقاته عن شهر أبريل الماضي وكان من المفترض أن يتقاضى 80 مليون يورو مكافأة ولاء (بعد تجديد عقده عام 2022) في شهر فبراير الماضي، لكنه لم يحصل عليها أيضًا"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن العلاقة بين صاحب الـ25 عامًا والرئيس ناصر الخليفي مقطوعة تمامًا، حيث سعى الأخير للحصول على وثيقة مكتوبة من مبابي تفيد بأنه سيتخلى عن مكافأة الولاء، لكن معسكر اللاعب يطالب الآن بدفعها.

ولفتت إلى أنه بعد احتساب مستحقات الأشهر الثلاثة الأخيرة في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، سيصل الرقم الإجمالي الذي يريده مبابي من باريس إلى 98 مليون يورو.