باريس سان جيرمان يُنافس ريال مدريد على حارس ميلان

اللاعب بات استمراره في الميلان صعبًا..

يبدو أن أيام جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، داخل ملعب السان سيرو، باتت معدودة، وذلك حسبما أشارت له تقارير صحفية إيطالية.

ويُعد دوناروما هو اللاعب الأعلى راتبًا داخل ميلان ويتحصل على مبلغ 6 ملايين يورو سنويًا، ولديه عقد ينتهي في موسم 2021، وتُريد إدارة الروسونيري أن تُخفض هذا الراتب مع محاولة الإبقاء عليه لمدة أطول.

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إلا أن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أكدت أن الأمر يبدو شبه مستحيل في ظل عزم مينو رايولا، وكيل اللاعب، أن يتحصل على راتب أعلى من الذي يتحصل عليه الآن، وهو الأمر الذي لن يتحقق في ظل الظروف المادية للفريق الإيطالي حاليًا.

بالتالي، فإن رحيل دوناروما يبدو أقرب من أي وقت مضى بحسب التقارير من مختلف الصحف الإيطالية.

باريس سان جيرمان هو النادي الأقرب للحصول على خدمات الحارس البالغ من العمر 20 عامًا، إذ حاول بالفعل مسؤولي الفريق الفرنسي الظفر بخدماته الصيف الماضي، غير أن الصفقة فشلت في الرتوش الأخيرة.

البي آس جي فقد حارسه جيانلويجي بوفون والذي عاد إلى يوفنتوس، مع عدم اقتناع المدرب توماس توخيل بالحارس أريولا، والذي أُرسل في إعارة لريال مدريد لمدة عام، مقابل ضم الحارس الحالي كيلور نافاس.

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هذه الحالة من عدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى، تجعل إدارة باريس تُريد بكل ما أوتي من قوة إلى حسم صفقة دوناروما في الصيف المقبل.

إلا أن بطل الدوري الفرنسي سيصطدم بمنافسة شرسة للحصول على دوناروما، حيث أكدت التقارير الإيطالية أن ريال مدريد هو الآخر مهتم بمستقبل حراسة المرمى الإيطالية.

وليس ريال مدريد فقط هو الفريق الوحيد الساعي للحصول على دوناروما بجانب البي آس جي، إذ أكدت الصحف أن مانشستر يونايتد قد يكون مهتمًا أيضًا بخدماته.