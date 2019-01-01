إصابة نيمار توقف مفاوضات التجديد مع سان جيرمان

هل يرحل نيمار عن سان جيرمان ويعود لبرشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن توقف مفاوضات باريس سان جيرمان مع نيمار دا سيلفا لتجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

نيمار كان قريبًا من الرحيل إلى برشلونة ولكن المفاوضات لم تنجح ليقرر سان جيرمان تمديد عقده.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ بطل الليج 1 قرر إيقاف عملية تجديد عقد نيمار بعد إصابته الأخيرة مع البرازيل.

وأوضحت أنّ كثرة الإصابات التي يتعرض لها صاحب الـ 27 عامًا في وقت تألق كيليان مبابي وتقديمه مستوى متميز مع سان جيرمان جعلت الإدارة توقف عملية التمديد.

وأكدت الصحيفة أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعبين أقل من 28 عامًا فرصة لفسخ عقودهم ودفع مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو فقط.

وقد يستغل برشلونة هذا الأمر ويحاول خطف نيمار والحصول على خدماته في صيف 2020.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أكد أنّ الإدارة لم تقم بكل ما ينبغي للحصول على نيمار في سوق الانتقالات الماضي.