باريس سان جيرمان يقطع طريق برشلونة لفاينالدوم

النادي الباريسي يقدم عرضًا لا يمكن رفضه لجورجينيو فاينالدوم.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب الهولندي جورجينيو فاينالدوم نجم فريق ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن النادي الفرنسي يحاول خطف اللاعب من برشلونة بعد أن كان قريبًا من الفريق الكتالوني.

هل عرض باريس سان جيرمان لفاينالدوم أفضل من برشلونة؟

بحسب ما أكدت الشبكة فعرض باريس سان جيرمان للنجم الهولندي لا يمكن رفضه، ويتجاوز تمامًا العرض الكتالوني.

اللاعب لم يحسم مصيره بعد، لكن من المتوقع أن يقوم بذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق خلال أيام.

من أيضًا مهتم بالحصول على خدمات فاينالدوم؟

اللاعب علم بوجود رغبة من بايرن ميونخ في الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد فاينالدوم مع فريقه ليفربول بنهاية شهر يونيو الجاري، مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني لأي فريق من الثلاثي المذكور.

وحاول برشلونة الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية مع قدوم رونالد كومان لقيادة الفريق فنيًا لكن ليفربول رفض.

جدير بالذكر أن فاينالدوم ليس الهولندي الوحيد المطلوب في برشلونة بالوقت الحالي، حيث يقترب الفريق من حسم صفقة ممفيس ديباي المجانية من ليون الفرنسي.

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