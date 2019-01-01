باريس سان جيرمان يفقد نجومه في الكلاسيكو الفرنسي

إصابات كثيرة في البي آس جي

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن أن مشاركة أندير هيريرا في الكلاسيكو الفرنسي أمام مارسيليا يوم الأحد، محل شك بسبب شعوره بآلام في عضلة المقرب.

كتيبة توماس توخيل كانت قد حققت انتصارًا كبيرًا على كلوب بروج بخمسة أهداف نظيفة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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غير أن خلال هذه المباراة شعر لاعب مانشستر يونايتد بآلام في عضلات المقرب، وسيتم تأكيد موقفه بالمشاركة من عدمها في مباراة مارسيليا يوم السبت صباحًا.

أيضًا توماس مونييه سوف يبتعد عن مباراة مارسيليا بسبب مباراة بروج، حيث أُصيب هو الآخر في عضلة الفخد الأيسر ولن يتمكن من اللعب قبل الجولة الدولية المقبلة في نوفمبر.

في الوقت نفسه فإن باريس سان جيرمان سوف يفتقد لخدمات نيمار، والذي يغيب للمباراة الثالثة على التوالي نتيجة الإصابة التي تعرض لها في الجولة الدولية مع المنتخب البرازيلي في فخده.

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تيو كيرير وإدريسا جايي سيغيبان للإصابة التي يتعافيان منها في الوقت الحالي أيضًا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الرابع.