باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد على ضم ندومبيلي

ليون يحاول الاستفادة المادية القصوى من صفقة ندومبيلي

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع تانجي ندومبيلي، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ندومبيلي أحد الأسماء التي يرغب زين الدين زيدان في التعاقد معها من أجل إعادة بناء الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك فإن ندومبيلي هو المرشح الأول.

وأشارت إلى أنّ رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يراه نسخة أصغر سنًا من بول بوجبا.

أهداف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ... برأيك ما هو الهدف الأفضل؟pic.twitter.com/VYf0XdHNya — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

الصحيفة أكدت أنّ صاحب الـ 22 عامًا لن يستمر مع ليون وسوف يرحل بنهاية الموسم، إلا أنّ رئيس النادي جان ميشيل أولاس يطلب 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وأوضحت الصحيفة أنّه من الصعب رحيل اللاعب بهذا المبلغ لكن أولاس يحاول الحصول على أكبر استفادة مادية من وراءه.

جدير بالذكر أنّ ليون وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة أمام برشلونة.