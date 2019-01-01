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زيدان يطلب التعاقد مع ندومبيلي

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تعرف على خطة زيدان لضم لاعب ليون
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، للتعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يسعى لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فشل الفريق في حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "س" الإسبانية أنّ زيدان يرى أنّ طريقة لعب ندومبيلي تشبه كلود ماكليلي في جيل ريال مدريد الذهبي مطلع القرن الحالي.

وأشارت إلى أنّ النادي الملكي يراقب مستوى اللاعب خلال الموسم الجاري وبدأ محاولته للتواصل مع اللاعب.

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وقد يحاول زيدان استغلال علاقته الجيدة في فرنسا لإضافة اللاعب إلى كتيبة الفريق الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ المدرب الفرنسي وقّع مع أول صفقة له للموسم المقبل بضم إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

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