باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم بروسيا دورتموند
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب رافاييل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن اللاعب يحظى بإهتمام كبير من قبل إدارة النادي الفرنسي بترشيح من المدرب توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.
إليكم ترتيب الدوري الألماني🗒️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩
بايرن ميونيخ يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن دورتموند قبل جولة من النهاية.🔥🔥
متعة.♥♥ pic.twitter.com/VkE3Ipuskm
وذكرت الصحيفة أن توخيل قد طلب اللاعب بالاسم من أجل ضمه في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتحرك باريس لضمه في الصيف.
وكان توماس توخيل المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان قد سبق له العمل مع لاعب بروسيا دورتموند عندما كان مدربًا للفريق في 2016-2017.
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وجاء انضمام اللاعب لصفوف فريق بروسيا دورتموند من الأساس بسبب توماس توخيل الذي كان يتابعه وهو لاعب في فريق لوريان الفرنسي.
جدير بالذكر أن النجم البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا ينتهي تعاقده مع فريق بروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل.