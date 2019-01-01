باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

نتيجة كبيرة من البي آس جي..

سحق باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

البي آس جي حسم المباراة في الشوط الأول بعدما قدم أداءً عالميًا وأحرز أربعة أهداف فيه، ثم هدأت الأمور في الشوط الثاني وقام المدرب توماس توخيل بتبديلات بهدف إراحة نجومه.

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الهدف الأول أتى بعد عرضية من آنخيل دي ماريا وجدت رأس ماورو إيكاردي، ورغم تصدي مانداندا لها إلا الأرجنتيني تابع الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة العاشرة.

ثم عاد إيكاردي مجددًا وأحرز الهدف الثاني بعد تمريرة حريرية من فيراتي في الدقيقة 26.

وبدأ كيليان مبابي أهدافه في الدقيقة 32 بعد تمريرة حريرية أخرى من فيراتي لدي ماريا على الجبهة اليُمنى ليرسلها عرضية أرضية لمبابي والمرمى مفتوح على مصرعيه.

الدولي الفرنسي عاد وأحرز هدفًا أقل ما يوصف بالممتع، بعد تمريرة من دي ماريا وضعت مبابي في حالة انفراد وأنهى الهجمة بصورة عالمية في الدقيقة 44.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 27 وينفرد بصدارة ترتيب الليج آن بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين، نانت، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.