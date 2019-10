باريس سان جيرمان يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد شوط واحد أمام مارسيليا

تقدم باريس سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول من الكلاسيكو الفرنسي، في المباراة المقامة لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

ماورو إيكاردي كان قد افتتح التسجيل بهدفين متتاليين، ثم أخذ كيليان مبابي دوره وأحرز هدفين آخرين قبل نهاية الشوط.

1 – Paris have scored 3 goals in the first half of a game against in all comps for the 1st time ever. Done.