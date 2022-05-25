باريس سان جيرمان يريد مغادرة نيمار وترقب سعودي!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان بالتخلص من الجناح البرازيلي نيمار في سوق الانتقالات القادم.

وكان لاعب نادي العاصمة قد تلقى صافرات الاستهجان داخل ملعب "حديقة الأمراء" من قبل الجماهير الباريسية الغاضبة من مستواه من قبل.

وهو ما جعل الصحافة الفرنسية توضح أن نيمار لم يعد في مخططات الإدارة الحالية لباريس، وأن من الوارد خروجه لفريق نيوكاسل يونايتد.

فرصة لم يستغلها نيمار

بعد رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من فريق باريس سان جيرمان، بات الحديث الآن حول انتقال محتمل لنيمار، حيث يصل راتب البرازيلي إلى 30 مليون يورو في الموسم دون أن يعطي الإضافة المنتظرة.

التقارير أشارت إلى رغبة مجلس إدارة باريس برئاسة ناصر الخليفي بالتخلص من راتبه الكبير ومشاكله التي لم تنته مع الجماهير.

كما أن هناك رغبة بالإبقاء على زميله ليونيل ميسي، ليكون بذلك هو العنصر الوحيد في التشكيلة الهجومية فوق سن الثلاثين الذي سيستمر مع الفريق.

الانتقال لنيوكاسل يونايتد؟

أوضحت التقارير أنه في الوقت الحالي في عالم كرة القدم، ومع الأزمات الاقتصادية التي تصيب أكثر من فريق في وقت واحد، فإنه من المستبعد أن ينتقل نيمار إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو حتى العودة الرومانسية إلى برشلونة.

لكنه سيكون بمثابة نقلة تسويقية رائعة لصالح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي يسعى ملاكه الآن إلى التطور في نشر العلامة التجارية.

لكن نيمار نفسه لا يعلم أي شيء عن رغبة ناديه الحالية بخروجه، وكان قد صرح منذ أيام ببعض الكلمات التي تعبر عن استمراره في باريس، حيث تحدث عن تجديد كيليان مبابي.

وقال: "إنه لاعب عالمي، وهو حاضر ومستقبل هذا النادي، أنا سعيد جدًا لأن كيليان، صديقي وزميلي في الفريق، سيبقى هنا في باريس، دعونا نأمل أن نواصل الفوز بالألقاب معًا".

نيمار لتشيلسي؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أخرى عن تفكير نادي تشيلسي في التعاقد مع نيمار، حيث يسعى الفريق مع مالكه الجديد إلى العودة للمنافسة على الألقاب.

فيما أنها ستكون صفقة ضخمة يبرمها المالك الجديد "تود بويلي" ليؤكد على رغبته في تحسن جودة فريق البلوز وسعيه لتحقيق النجاحات.

جدير بالذكر أن البرازيلي قد سبق له وأن شارك تحت قيادة المدرب الحالي لتشيلسي "توماس توخيل" من قبل مع نادي باريس سان جيرمان.

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