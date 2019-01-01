باريس سان جيرمان يختار بين نيمار ومبابي للرحيل بالصيف المقبل

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن باريس سان جيرمان سيفرط في واحد من أهم نجومه في الصيف القادم.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد قرر التخلي عن خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" والتي أكدت أن الإدارة لن تتحمل الخسائر المادية التي قد تحل من رحيل أحدهما في نهاية عقده بشكل مجاني.

ويرتبط مصير الثنائي مع باريس سان جيرمان على طوال الخط، حيث انضمام سويًا للصفوف الفريق الباريسي في صيف ٢٠١٧ من برشلونة وموناكو، ولديهما تعاقدًا مع الفريق حتى ٢٠٢٢.

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ويعتبر باريس سان جيرمان الانتظار حتى صيف ٢٠٢١ لرحيل أحدهما بمثابة ضربة قاسية للقيمة المادية له، حيث سيتبقى في عقده موسمًا واحدًا فقط لو لم يتم التجديد لأحدهما في الفترة المقبلة، لكن تحت أي ظرف لن يكون هناك سيناريو يرحل فيه الثنائي سويًا.

وتجد إدارة النادي صعوبة كبيرة في فكرة التخلي عن كيليان مبابي الذي يعد المشروع الرياضي الأهم في السنوات المقبلة ويتم بناء كل شيء من حوله، ونظرًا للرفض القاطع من قبل الملاك وحاملي الأسهم لتلك الفكرة.

وتوجد صعوبة أيضًا في فكرة بيع نيمار في ظل تراجعه في السنوات الأخيرة، حيث ترفض الإدارة أن تفرط في خدماته بمبلغ مالي أقل من الذي جاء به والذي بلغ ٢٢٢ مليون يورو، في حين أن قيمته المادية تراجعت كثيرًا بسبب الإصابات والابتعاد عن الدور المؤثر في باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن نيمار كان هدفًا لبرشلونة في الصيف الماضي وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة لا يزال كذلك، بينما وضع ريال مدريد كيليان مبابي على رأس رغباته في الصيف المقبل.