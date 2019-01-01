باريس سان جيرمان ينشر بيانًا بشأن حالة لاعبيه المصابين

متى يعود فيراتي وكافاني وهيريرا والبقية إلى باريس سان جيرمان؟

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانًا الحالة البدنية للاعبيه المصابين وذلك بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت لهم مؤخرًا.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد عانى خلال هذا الموسم مع عدد كبير من الإصابات وذلك منذ بداية الموسم وطيلة الأشهر الثلاثة التي مرت منه.

ووفقًا للتحديث الطبي الذي نشره النادي مساء اليوم التاسع من ديسمبر، تحدث عن كل من إدريسا جاي وكيمبيمبي وماركو فيراتي وأندير هيريرا وإيدينسون كافاني.

وبالنسبة لجاي فإنه يعاني من إصابة بسيطة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يعود للملاعب ويصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات خلال الفترة من 10 إلى 12 يومًا وذلك سيتوقف على مدى استجابته للعلاج.

أما بالنسبة لقلب الدفاع الشاب كيمبيمبي فإنه سيعود في بداية يناير المقبل أي بعد أقل من شهر من الآن، بينما استأنف ماركو فيراتي التدريبات من اليوم.

وعن متوسط الميدان الدولي الإسباني أندير هيريرا فإنه سيستمر في التدرب بشكل فردي ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأخيرًا المهاجم الدولي الأوروجوياني إيدينسون كافاني فإنه لامس العشب اليوم الإثنين ولم يكمل التدريبات على أن يستأنفها بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي حتى الآن، كما ضمن الصعود في صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.