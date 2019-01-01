باريس سان جيرمان يحصل على خدمات ديالو من بروسيا دورتموند

نادي باريس سان جيرمان يحسم صفقة ضم اللاعب عبدو ديالو من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حسم نادي باريس سان جيرمان صفقة ضم اللاعب عبدو ديالو من صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني، لينضم لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" حيث اتفق الناديان على انضمام اللاعب لصفوف الفريق الباريسي بعد فترة طويلة من المفاوضات

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالصفقة ستكلف نادي باريس سان جيرمان مبلغ مالي قيمته ٣٥ مليون يورو يدفعهم لبروسيا دورتموند كقيمة لما تبقى في عقد اللاعب.

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وذكرت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان من المنتظر أن يعلن عن كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي عقب إنهاء كل شيء مع بروسيا دورتموند.

وكانت تقارير صحفية ألمانية اليوم قد أكدت أن تعقيدات عديدة قد شهدتها الصفقة خلال الساعات الماضية، مما شكك في إمكانية إتمامها لصالح الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن ديالو كان قد لعب في ٥٥ مباراة بالدوري الألماني رفقة كل من ماينز وبروسيا دورتموند خلال آخر عامين.