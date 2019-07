نيمار: الريمونتادا ضد باريس هي الذكرى الأفضل

أكد نيمار نجم باريس سان جيرمان أن أفضل ذكرى في مسيرته الكروية هي ليلة "الريمونتادا" ضد ناديه الحالي بقميص برشلونة فريقه السابق.

وقال نيمار:"الذكرى الأفضل لي؟ هناك اثنين، الأولى حين فزنا بدورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل، ثم الريمونتادا ضد باريس".

وأضاف:"لقد منحتني تلك الليلة إحساساً لا مثيل له أبداً حين سجلنا الهدف السادس، كان هذا مذهلاً".

وترجع تلك الأحداث إلى ليلة الثامن من مارس 2017، حيث فاز باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 على برشلونة برباعية نظيفة، وحان وقت الإياب على كامب نو.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC "



🤔 pic.twitter.com/aRjDm7XzAs