باريس سان جيرمان يؤكد محاولته التعاقد مع ميسي

المدير الرياضي يكشف عن حلم فريقه بضم ميسي

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، محاولة فريقه التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، حينما طلب الأخير من إدارة النادي الكتالوني السماح له بالرحيل.

ميسي أرسل بروفاكس إلى إدارة برشلونة يطلب فسخ تعاقده لكن بعد نحو 10 أيام أعلن تراجعه واستمراره مع النادي الكتالوني عبر منصة جول في نسختها الإسبانية.

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وكان ليوناردو قد أكد في تصريحات سابقة محاولة الحفاظ على كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا كون الثنائي هما الأفضل في العالم بعد ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: "اليوم حينما تفكر في الوضع المالي تعرف أنّه معقد، ولكن حينما تعرف أن ميسي سوف يرحل عن برشلونة، فهذا الأمر مغري".

وتابع: "تسأل نفسك هل هذا ممكن؟ هناك بعض اللاعبين خارج إطار النقاش، وكما أنهى ديفيد بيكهام مسيرته في باريس سان جيرمان فلماذا لا يفعلها ميسي؟".

واختتم: "هل طلبنا ضمه؟ كرة القدم في النهاية عبارة عن مجموعة من الأفراد يجلسون حول طاولة واحدة والجميع يعرف ما يحدث وهكذا تستمر الأمور".

جدير بالذكر أنّ ميسي ارتبط بالرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لكن فشل البرغوث في فسخ تعاقده أفشل الصفقة.