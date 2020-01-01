ليوناردو: مبابي ونيمار؟ لدينا ميسي وكريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان

تعرف على تصريحات المدير الرياضي لسان جيرمان حول مستقبل توخيل وأليجري

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حول موقف كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا من الرحيل عن الفريق، موضحًا مستقبل توماس توخيل وإمكانية تولي ماسيميليانو أليجري تدريب الفريق.

مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان شراء صفقات جديدة لأجل تدعيم الفريق ومواصلة حصد البطولات.

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باريس سان جيرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ولكنّه خسر المواجهة أمام بايرن ميونخ.

وقال ليوناردو في حوار مع كانال بلس: "نرغب في استمرار نيمار ومبابي وهذا أمر واضح بالنسبة لنا، فهما مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع الفارق أنهما يلعبان سويًا في فريق واحد. نيمار وكيليان الأفضل في العالم بعد ميسي ورونالدو".

وتابع: "كل الفرق في الوقت الحالي بحاجة إلى بيع اللاعبين، ونحن صرفنا مبلغًا كبيرًا على ضم ماورو إيكاردي وهناك خطة للتخلي عن بعض العناصر ولدينا حتى 5 أكتوبر لجلب صفقات مناسبة للفريق. تغيير الموسم وإنهائه في أغسطس غير الكثير من الخطط".

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان تحدث عن رحيل تياجو سيلفا وإيدنسون كافاني بقوله: "الأمر لم يكن سهلًا، لقد قدما كل ما لديهما لأجل الفريق وهما نماذج يحتذى بها. ما قدمه سيلفا في النصف الثاني من الموسم كان عظيمًا".

وواصل: "توماس توخيل قام بعمل رائع وقدّم أفضل موسم في تاريخ النادي، ونحن نتحدث بصورة متواصلة حول سوق الانتقالات واختياراته للاعبين. لديه 10 أشهر متبقية في عقده وسوف نرى ما الذي سيحدث".

واختتم: "لم أتحدث أبدًا مع أليجري حول تدريب باريس سان جيرمان. نتمنى أن يكرر توخيل الإنجازات في الموسم الجديد وقيادة الفريق للألقاب".

جدير بالذكر أنّ أليجري رفض عرضًا لتدريب منتخب هولندا مفضلًا البقاء مع الأندية.