55.4 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يجبر باريس سان جيرمان على "الإقرار" بمستحقات مبابي

هل يحصل كيليان على الأموال؟

تتواصل تطورات النزاع القائم بين باريس سان جيرمان ولاعبه السابق كيليان مبابي، بشأن مطالبة النجم الفرنسي بمستحقات -لم يحصل عليها- تقدر بنحو 55.4 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النادي الباريسي أدرج في حساباته المالية مبلغ 55.4 مليون يورو، الذي يتنازع عليه مع مبابي.

وأوضحت أن "الحسابات المرسلة من باريس إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تضمنت مبلغ 55.4 مليون يورو (98 مليونًا مع الضرائب والتكاليف الاجتماعية) لا يزال يدين بها لكيليان مبابي، وأدت إلى نزاع لم يتم حله حتى الآن".

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وأضافت: "أراد بي إس جي تجنب عقوبة من الهيئة المالية الأوروبية، واعترف بشكل غير مباشر بأنه لا يزال لديه دفعة معلقة للاعب ريال مدريد الحالي".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس كان ملزمًا بإدراج هذه المبالغ في حساباته لتجنب عقوبة من الاتحاد الأوروبي، الذي ينص في المادة 82 من قسم تراخيص واستدامة الأندية المالية، على أنه "لا يجوز لأي نادٍ أن يكون لديه دفعة معلقة أو ديون لموظفيه".

وختمت: "يجب إرسال الحسابات المالية في 15 يوليو و15 أكتوبر و15 يناير من كل عام، وهو التاريخ الذي أرسل فيه باريس تفصيلًا لنفقاته وإيراداته التي أدخل فيها 55.4 مليون التي يطالب بها كيليان مبابي".

وأيدت اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، الحكم الصادر عن اللجنة المشتركة للاستئناف، بأحقية مبابي في الحصول على المبالغ المطلوبة، لكن باريس تجاهل القرارين، مدعيًا أن الهيئتين تفتقران إلى الاختصاص القانوني، وتقدّم بطعن إلى محكمة في باريس للفصل في الأمر.