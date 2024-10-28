دعا 20 شخصًا وأعد احتفالية خاصة في باريس .. تجهيزات فينيسيوس للكرة الذهبية إلى "سلة المهملات"!

كل شيء انهار فوق رأس نجم ريال مدريد بعدما كان المرشح الأقوى للفوز بالجائزة!

خيبة أمل كبيرة يعيشها البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، حاليًا بعد وصول نبأ خسارته للكرة الذهبية لعلمه بحسب عديد المصادر، إذ كان يجهز لليلة تاريخية واحتفالات أخرى تعقبها، لكن كل شيء انهار.

حفل الكرة الذهبية من المقرر أن يقام مساء اليوم الإثنين، من قبل مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، وكان البرازيلي أقوى المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب عن عام 2024.

لكن بحسب صحيفة "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو" فإن الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفائز الليلة بجائزة الكرة الذهبية وليس فيني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها، فقد كشفت شبكة "ريليفو" عن التجهيزات التي أعدها فينيسيوس للاحتفال بتتويجه بالجائزة، والتي أوضحت أنها "أُلقيت في سلة المهملات" بعد نبأ الخسارة الذي وصل لناديه.

الشبكة الإسبانية أوضحت أن نجم الملكي كان قد قام بدعوة 20 شخصًا من دائرته المقربة، لحضور حفل "فرانس فوتبول"، بجانب حضور مدربه كارلو أنشيلوتي ورئيس الريال فلورنتينو بيريز برفقته إلا أن الجميع قرر مقاطعة الحفل بعد نبأ الخسارة.

وأشارت "ريليفو" أن فيني اختار كذلك "البدلة" التي سيحضر بها الحفل، بعد أخذ رأي عدد من المقربين منه، بجانب اختيار الحذاء وقصة الشعر وكل ما يتعلق بمظهره، لكن كل ذلك تم إلغاءه كما أُلغيت رحلة الطائرة الخاصة التي كانت ستنقله إلى باريس والحال نفسه بشأن حجز فندق الإقامة في فرنسا.

الأمر لم يتوقف عند التجهيزات الخاصة تلك، إنما كان يجهز اللاعب البرازيلي رفقة المقربين منه ومسؤولي ريال مدريد، لإقامة حفل خاص احتفالًا بالكرة الذهبية رقم 12 في تاريخ النادي، لذا تم حجز مكان في وسط باريس، ليشهد حفلًا يحضره أهل اللاعب وأصدقاؤه وبعض الضيوف الآخرين.

يذكر أن فيني كان أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة نظير قيادته لريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما رودري فقد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.