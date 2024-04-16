فيديو | جنون قبل مواجهة باريس.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة فريقها!

محيط ملعب مونتجويك يشتعل!

يشهد محيط ملعب مونتجويك في العاصمة الكتالونية، الذي يحتضن قمة برشلونة وباريس سان جيرمان بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حالة من التوتر و"الجنون" بين مشجعي الفريقين.

وتمكن البارسا من تحقيق فوز غالٍ على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-2) في حديقة الأمراء، ويحتاج إلى التعادل فقط في عقر داره من أجل بلوغ نصف النهائي.

ونشر برنامج "إل شرينجيتو" عددًا من مقاطع الفيديو بمحيط الملعب، حيث اشتعلت الشماريخ وبدأت مناوشات كبيرة بين جماهير الفريقين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع وصول حافلة برشلونة إلى ملعب مونتجويك، اعتقدت بعض جماهير الفريق الكتالوني أنها "حافلة باريس" وألقت بعض الأشياء عليها.

من جهتهم، أطلق الآلاف من جماهير باريس هتافات مسيئة لفريق برشلونة، واصفين إياه بـ"العاهرة"، حسب "إل شرينجيتو".

ووفق شبكة "ريليفو" فقد قامت قوات الأمن بفصل "المشاغبين" من مشجعي باريس وبرشلونة إلى رصيفين مختلفين، بعدما تبادلوا السباب والإهانات.