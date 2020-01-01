باريس وبايرن يفسدان مخطط ريال مدريد بخصوص كامافينجا

طلب كبير على الشاب الفرنسي

أشارت تقارير في إسبانيا إلى تردد من قبل إدواردو كامافينجا، نجم رين، بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد بعد وصول عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

اللاعب الفرنسي الشاب جذب تألقه الموسم الجاري مع ناديه الفرنسي أنظار زين الدين زيدان، مدرب مدريد، والذي حدده ليكون الدعم لخط وسطه.

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"آس" ذكرت أن ريال مدريد تأثر بالتوقف الكبير بسبب فيروس كورونا، والذي كبد النادي خسائر اقتصادية ستنعكس على سوق الانتقالات الخاص به.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقات كبرى هذا الصيف، وسيتفادى صرف الأموال كما صرح رئيسه فلورنتينو بيريز عقب التتويج بلقب الدوري.

الأمر سيترك انعكاساً على صفقة كامافينجا التي يسعى النادي الملكي لتأجيلها إلى الصيف المقبل، الأمر الذي قد يهددها بسبب دخول عدة أندية على الخط.

وكيل اللاعب موسى سيسوكو أكد لريال مدريد أنه قد لا ينتظر عرض الفريق عاماً كاملاً، الأمر الذي أغضب اللاعب، وقد يقبل أحد العروض المقدمة له، وخصوصاً من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ارتباط رئيس رين بزيدان كان العالم الذي يرجح كفة الملكي في المفاوضات، والتي بدأها عبر أحد الوكلاء الدوليين، ولكن النادي نفسه قد يعارض رحيل كامافينجا حال صعوده لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وشارك الفرنسي الشاب هذا الموسم في 25 مباراة مع رين وسجل هدفاً وحيداً.