فلورنتينو بيريز: كيليان مبابي؟ يمكنه الانتظار

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يؤكد أن صفقة كيليان مبابي يمكنها الانتظار لما هو بعد تحسن الظروف المادية للفريق.

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على استحالة إتمام صفقة مثل تلك الخاصة بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن الظروف المالية لأندية كرة القدم حول العالم في أسوأ حالاتها.

وقال بيريز: "مبابي؟ هذه الصفقة يمكنها أن تنتظر، ريال مدريد يمكنه أن يعود ليوقع مع أفضل اللاعبين من جديد عندما تتغير الظروف الحالية".

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وأضاف: "الموقف الحالي سيئ للغاية، لذلك لن يكون هناك أي صفقات كبيرة في الفترة المقبلة، من الصعب أن تطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم ثم تقوم بمثل تلك الصفقات".

وأردف: "هناك الكثير من الرعب بكل تأكيد بسبب ذلك المرض، لقد رحل الكثير عن عالمنا بسببه، لقد عانينا وستستمر المعاناة، هذا هو العام الأصعب في حياتي".

وأكمل عن مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة في الذهاب على سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف: "الفريق متحمس ومتفائل بتلك المباراة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن البطولات التي حققها الفريق في حقبته: "لدي كؤوس مثيلة لكل بطولة حققتها في ريال مدريد بنفس الحجم الخاص بالكؤوس الأصلية، أضعها في ساحة الانتظار الخاصة بي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق لقب الدوري الإسباني لتوه، عقب التفوق على فياريال في لقاء الأمس من الجولة الـ 37 بالدوري الإسباني.