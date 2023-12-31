بشرى لريال مدريد؟.. قرار صارم من الخليفي بشأن خليفة مبابي!

باريس حسم موقفه لاعبه!

اتخذ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قرارًا صارمًا بشأن "الخليفة المحتمل" لنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والذي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء عقده في حديقة الأمراء.

ويرغب لايبزيج تجديد إعارة جناح الفريق الشاب تشافي سيمونز من بي إس جي، لمدة موسم إضافي، لكن الخليفي واجه هذا الطلب بالرفض القاطع.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الخليفي شدد على أن اللاعب الهولندي سيعود إلى باريس الموسم المقبل، دون إعارته مرة أخرى.

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وأضافت: "الاستراتيجية الحالية للنادي الباريسي هي أن يكون تشافي جزءًا من الفريق في نهاية هذا الموسم، وهناك إمكانية لتمديد عقده لمدة عام آخر بمجرد عودته".

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الخليفي على المدى الطويل، إذ يرى أن سيمونز ليس مجرد موهبة ناشئة، لكنه لاعب رئيسي، في حالة رحيل محتمل لمبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

يشار إلى أن تشافي سيمونز حصل على المركز الرابع في قائمة "الفتى الذهبي لعام 2023"، والتي توج بها نجم ريال مدريد جود بيلينجهام.